Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко (15 побед, 11 - нокаутом, 2 поражения) объявил на странице lomus_official в Instagram имя своего следующего соперника.

Менеджер Эгис Климас назвал дату следующего боя бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко.

11 декабря 33-летний Ломаченко проведет бой против экс-чемпиона мира в легком весе по версии IBF Ричарда Комми. Поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Сопернику Ломаченко 34 года, он провел на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед и потерпел 3 поражения. Свой пояс он потерял в декабре 2019 года проиграв нокаутом Теофимо Лопесу.

Украинцу впервые будет противостоять боксер из Африки. В своем последнем бою боец из Ганы, живущий в США, нокаутировал Джексона Маринеса.

Напомним, что 33-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.

"Подробности" писали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.