Десятеро дітей отруїлися на Львівщині [ Редактировать ]
10 дітей отруїлися у Ново-Яворівську, на Львівщині. Їм стало зле після закінчення хокейного матчу на "Льодовій арені".
Чотирьох підлітків доправили до місцевої лікарні.
Що спричинило отруєння - з'ясовують медики та спеціалісти департаменту з питань цивільного захисту.
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Тепліші кофтинки, штанці та панчохи. У таких нетанцювальних "костюмах" змушені відпрацьовувати "па" діти у Центрі дитячої та юнацької творчості. Бо попри те, що на календарі вже зима, опалення тут так і не увімкнули.