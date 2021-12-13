П'ятеро поліцейських потрапили до лікарні внаслідок затримання хуліганів [ Редактировать ]
П'ятеро поліцейських потрапили до лікарні у Харкові.
Правоохоронців викликали жителі одного зі спальних районів, щоб ті припинили бійку між молодиками.
Та хулігани не тільки не підкорилися вимогам поліції, а й кинулися з кулаками на патрульних.
Також застосували газові балончики. Врешті нападників знешкодили, сімох із них - затримали.
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