У "Дії" можна подавати заявки на отримання "ковідної тисячі" [ Редактировать ]
Тисяча за вакцинацію. Відсьогодні у додатку "Дія" можна подавати заявки на отримання грошей за подвійне щеплення. Реєстрація триватиме до 29-го грудня. А самі кошти мають нараховувати вже з 19-го. Щоправда, на віртуальну банківську картку, яку також треба заздалегідь оформити: або онлайн, або у відділенні. Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами.
-Переконайтесь, що у застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ "послуги", знайдіть послугу "єПідтримка". Виберіть для виплат картку "єПідтримка" та натисніть "отримати допомогу".
Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії: кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіаквитки в межах України.
Отримати обіцяну тисячу, нагадаю, можуть лише повнолітні повністю вакциновані громадяни. І, поки що, лише ті, хто зареєстрований у "Дії". Щоб виконати обіцянку Президента і видати людям заохочувальну тисячу, з бюджету виділили 8 мільярдів гривень. Щоправда, в Уряді ще не вигадали, як виплатити гроші тим, українцям, які не мають "Дії" і смартфона.
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Тож: потрібен зелений сертифікат у застосунку "Дія". Далі - до 29 грудня слід у тій таки "Дії" подати заявку через послугу "Є-підтримка". Опісля - оформити спеціальну віртуальну картку, на яку зарахують гроші.
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