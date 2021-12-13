Тисяча за вакцинацію. Відсьогодні у додатку "Дія" можна подавати заявки на отримання грошей за подвійне щеплення. Реєстрація триватиме до 29-го грудня. А самі кошти мають нараховувати вже з 19-го. Щоправда, на віртуальну банківську картку, яку також треба заздалегідь оформити: або онлайн, або у відділенні. Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами.

-Переконайтесь, що у застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ "послуги", знайдіть послугу "єПідтримка". Виберіть для виплат картку "єПідтримка" та натисніть "отримати допомогу".

Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії: кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіаквитки в межах України.

Отримати обіцяну тисячу, нагадаю, можуть лише повнолітні повністю вакциновані громадяни. І, поки що, лише ті, хто зареєстрований у "Дії". Щоб виконати обіцянку Президента і видати людям заохочувальну тисячу, з бюджету виділили 8 мільярдів гривень. Щоправда, в Уряді ще не вигадали, як виплатити гроші тим, українцям, які не мають "Дії" і смартфона.