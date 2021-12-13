Луцького підлітка, що збив людей на "зебрі" тримають в ізоляторі [ Редактировать ]
Неповнолітній водій, який збив шістьох людей у Луцьку, нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Напередодні компанія підлітків на автомобілі врізалася в натовп пішоходів на "зебрі". Так хлопці втікали від патрульних. Під час гонитви ще й відео знімали та викладали до соцмережі. Зупинило автівку лише дерево. В якому стані постраждалі та що загрожує керманичу за такі забави - дивімося далі.
Аварія сталася на пішохідному переході на проспекті Соборності. Тут жвавий рух - поряд найбільший у місті супермаркет і ринок.
На кадрах відеореєстратора однієї з автівок видно, як зелений легковик на швидкості влітає у натовп людей.
Вікторія Аніщук, постраждала:
Переді мною пролетіла жінка далі під машиною опинилася я, я впала чесно, мало що пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машин, а на другу він просто наїхав. Такого крику дитини з моєї голови напевно не забере ніхто. Іще дуже довго плаче. Сестру теж збили в неї переломи ноги і в неї роздріблений лікоть.
В аварії постраждало шестеро людей, серед них п'ятирічний хлопчик. У нього травма голови, він із задовільним самопочуттям у лікарні. А от його мама - у вкрай тяжкому стані.
Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:
Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості. Вона перебуває на апараті ШВЛ.
Водієві, який скоїв ДТП - лише 16. У машині з ним було двоє друзів.
Володимир Фарамець, інспектор Управління патрульної поліції у Волинській області:
Коли відбулося саме зіткнення водій і два пасажири з автомобіля вибігли й всі троє були затримані працівниками патрульної поліції.
Усі троє навчаються на першому курсі одного з луцьких училищ.
Ольга Бузулук, речниця Управління патрульної поліції у Волинській області:
Попередньо з його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном.
Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, тікали від патрульних... Допоки не збили людей і не врізалися в дерево... Тепер, за скоєне, підліток може потрапити за ґрати на вісім років.
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