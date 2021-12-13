Знову - неповнолітній за кермом, і знову - на лікарняних ліжках випадкові перехожі. У Луцьку сталася страшна аварія. Підліток на авто тікав від поліцейських і на шаленій швидкості влетів у натовп людей, які переходили дорогу на зелене світло. У підсумку - шестеро постраждалих, серед них п'ятирічна дитина, вона зараз у реанімації.

В якому стані решта постраждалих? Хто дав неповнолітньому ключі від машини? І що тепер йому загрожує? Сніжана Сидорук знає всі подробиці.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Аварія сталася напередодні ось на цьому пішохідному переході у спальному районі Луцька. Це проспект Соборности. Тут жвавий рух, дорога в чотири смуги й завжди багато людей, бо поряд найбільший у місті супермаркет і ринок.

Момент аварії зафіксував відеореєстратор в одній з автівок на перехресті. Видно, як зелений легковик на швидкості влітає в натовп пішоходів.

Ми собі спокійно переходили дорогу, почали збивати просто людей, як кульок.

Вікторія - одна із тих, хто потрапив під колеса шаленої іномарки. У жінки - травмовані ноги. Вона й досі не оговталася від шоку.

Вікторія Аніщук, постраждала:

Переді мною пролетіла жінка, далі під машиною опинилася я, я впала, чесно, мало що пам'ятаю. На одну ногу прийшовся удар машин, а на другу він просто наїхав. Такого крику дитини з моєї голови напевно не забере ніхто, іще дуже довго. Сестру теж збили, в неї переломи ноги, і в неї роздріблений лікоть.

Загалом в аварії постраждало шестеро людей, серед них - п'ятирічний хлопчик. Нині він із травмою голови - в лікарні. Його стан задовільний. А от мама - у вкрай тяжкому.

Микола Пемпко, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні:

Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Травми вкрай важкі, пацієнтка без свідомості. Вона перебуває на апараті ШВЛ. Важко щось прогнозувати при даних ушкодженнях однозначно.

Усіх інших травмованих після надання допомоги з лікарень відпустили.

Винуватець аварії - шістнадцятирічний хлопець. Він був за кермом автівки й перед "зеброю" навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх.

Володимир Фарамець, інспектор Управління патрульної поліції у Волинській області:

Коли відбулося саме зіткнення, водій і два пасажири з автомобіля вибігли та всі троє були затримані працівниками патрульної поліції. До водія застосовані були спецзасоби "кайданки".

Хлопці гасали містом, порушували правила дорожнього руху, а коли це помітили патрульні - кинулися від них тікати. При цьому перегони з поліцією фільмували - й одразу викладали в "Інстаграм".

Мчали центральними вулицями Луцька кілометрів десять, аж доки не знесли людей на переході. Тепер постраждалі вимагають для хлопця справедливого покарання.

Вікторія Аніщук, постраждала:

Це не діти, 16 років - це вік кримінальної відповідальності. Тому зі своєї боку я зроблю все. Це не повинно бути. Мають бути якісь моральні цінності. Навіть в підлітків.

Ольга Бузулук, речниця Управління патрульної поліції у Волинській області:

З його матір'ю спілкувались поліцейські, але вона перебувала в шоковому стані. Вона не знала про те, що він взяв ключі від автомобіля, який належить його вітчиму, який зараз перебуває за кордоном.

Водій - кажуть у поліції - був тверезий, і попри вік - покарання йому не уникнути. За скоєне, підліток може просидіти за ґратами вісім років.