У житловому будинку у Львові стався вибух газу, є постраждалі [ Редактировать ]
Трьох людей із опіками середньої тяжкості доправили до лікарні у Львові. Там у житловому будинку стався вибух побутового газу.
У квартирі спалахнула пожежа. Вогонь перебрався і на горішні поверхи. Людей із пошкоджених квартир евакуювали і розмістили, за словами представників місцевої влади, у місці тимчасового відселення.
Попередня причина трагедії - несправна газова колонка.
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Двоє мешканців загинули, трьох - ушпиталили. І під завалами ще можуть бути люди. Рятувальники не припиняють пошуків.
В суботу в місті Равануза вибух зруйнував три житлові будинки. Іще чотири прилеглі будівлі - пошкоджені. За попередніми даними, там стався витік газу.
Напередодні з-під завалів дістали тіло чоловіка. Нагадаю, вибух газу у житловому будинку стався в суботу вранці. Ударна хвиля повністю знищила чотири квартири і пошкодила решту будівлі.
Постраждали 5 людей. Причиною стала розгерметизація екранної труби на котлі сьомого енергоблока.
Напередодні там дістали тіло чоловіка. Нагадаю, вибух газу у житловому будинку стався в суботу вранці. Ударна хвиля повністю знищила чотири квартири і пошкодила решту будівлі.