У застосунку "Дія" тестують онлайн-послугу видачі ковідної тисячі [ Редактировать ]
У застосунку "Дія" тестують онлайн-послугу видачі тисячі вакцинальних гривень. Через це виникають перебої у роботі сервісу.
Адже протягом тижня, за попередніми підрахунками, за "єПідтримкою" мають звернутися близько 8-ми мільйонів українців, - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нагадаю, відучора в додатку "Дія" можна залишати заявки на отримання обіцяної Президентом тисячі гривень.
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Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
За даними Міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
Заявку треба подати з 19-го по 29-е грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Над винаходом працювали члени Пенсільванського університету та кількох інших наукових установ. Розробка нейтралізує коронавірус у слині.