Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.

Перший день приймання запитів завершився. Їх надійшло так багато, що в роботі додатку "Дія" виникли серйозні перебої. Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.

Проте не всі з них користуються "Дією". Очікується, що через цей сервіс віртуальну тисячу гривень отримає 8 мільйонів громадян. Як передати гроші решті - в уряді ще не вирішили.