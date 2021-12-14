В роботі додатку "Дія" виникли серйозні перебої [ Редактировать ]
Перший день приймання запитів завершився. Їх надійшло так багато, що в роботі додатку "Дія" виникли серйозні перебої. Повну вакцинацію вже зробили близько 12-ти з половиною мільйонів українців.
Проте не всі з них користуються "Дією". Очікується, що через цей сервіс віртуальну тисячу гривень отримає 8 мільйонів громадян. Як передати гроші решті - в уряді ще не вирішили.
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Через це виникають перебої у роботі сервісу.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.
За даними Міністерства охорони здоров'я - найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області.
Заявку треба подати з 19-го по 29-е грудня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Над винаходом працювали члени Пенсільванського університету та кількох інших наукових установ. Розробка нейтралізує коронавірус у слині.