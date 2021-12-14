Британський прем'єр-міністр поговорив телефоном з Путіним [ Редактировать ]
Попередження для Путіна. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови пояснив президентові Російської Федерації, що будь-які дії, які дестабілізують ситуацію, будуть, цитую, "стратегічною помилкою" із серйозними для Кремля наслідками.
Також Джонсон наголосив - знижувати напруження у стосунках із сусідами слід у дипломатичний спосіб.
Насамкінець британській прем'єр вкотре підтвердив, що Об'єднане Королівство підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
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Борис Джонсон під час телефонної розмови пояснив президентові Російської Федерації, що будь-які дії, які дестабілізують ситуацію, будуть, цитую, "стратегічною помилкою" із серйозними для Кремля наслідками.
За даними агентства "Дойче Прессе", дипломати зберуться пізніше сьогодні у Брюсселі.
Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні.
Про це Президент заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Радитися із суспільством, каже, вимушений буде, якщо стане перед складним викликом.
У резиденції на Даунінґ-стріт гучно розважалися. Із вином, іграми й танцями. Прем'єр у тусовці участі не брав. Але тепер за цей випадок може залишитися без посади.