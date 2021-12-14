Також Джонсон наголосив - знижувати напруження у стосунках із сусідами слід у дипломатичний спосіб.

Попередження для Путіна. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час телефонної розмови пояснив президентові Російської Федерації, що будь-які дії, які дестабілізують ситуацію, будуть, цитую, "стратегічною помилкою" із серйозними для Кремля наслідками.

Також Джонсон наголосив - знижувати напруження у стосунках із сусідами слід у дипломатичний спосіб.

Насамкінець британській прем'єр вкотре підтвердив, що Об'єднане Королівство підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.