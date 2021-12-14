Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства" [ Редактировать ]
Проєкт на 35 мільйонів євро для підтримки імунізації в країнах "Східного партнерства" запустили в ЄС.
Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.
Ініціативу розробила Єврокомісія у співпраці з польським урядом. Нагадаю, до країн "Східного партнерства" належать Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова й Україна.
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Згідно з рішенням - Євросоюз сплачуватиме за доправлення вакцин до держав "Східного партнерства", щоб препарати стали доступнішими.
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Розрахуватися тисячею українці зможуть лише віртуально - наприклад, сплатити за абонемент у спортзалі, купити книгу, придбати квиток до театру, кіно, музею або оплатити поїздку в межах України потягом або літаком.
Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру.
Європейська комісія також наполягає оперативно розгорнути ревакцинацію. Планують і зменшити термін дії ковід-сертифікатів - 9 місяців замість року.