Киянин із ДЦП Михайло Горбаток став рекордсменом України. Він створив найбільшу експозицію із сірників - на 13 тисяч одиниць. І це не єдине досягнення. Чоловік зміг зібрати цілу колекцію із півсотні сірникових виробів. Марина Глущенко усе бачила.

Тисячі сірників, літри клею та сотні годин роботи. Михайло власноруч створює унікальні речі. Окрім сірників, використовує природні матеріали - лозу, солому й дерево. Уперше свої творчі здібності хлопець проявив ще в дитинстві, коли зробив точну копію татового авто.

Ганна Горбаток, мати Михайла:

Так, як тато його - водій, він біля нього все время находився, біля машини. Він прямо виходив на вулицю і фотографував їх на фотоапарат і тоді йому захотілося зробити їх. Ми купили підручника по виробах з сірників.

Листівки, шкатулки, вантажівки, хатинки і навіть 3Д-картини. За останні 10 років Михайло створив понад 50 виробів різної складності. Першою роботою - вона й відкрила велику колекцію - була машинка.

Цілими днями, з 8-ї ранку і до десятої вечора, хлопець - за роботою. Копітка праця дається нелегко. Адже три десятки років Михайло живе зі страшним діагнозом - ДЦП.

Ганна Горбаток, мати Михайла:

Ми родилися, а потім уже десь у три роки поставили діагноз. Ну ми єстєствєнно лікувалися всьо врємя, і гіпсувалися і так лікувалися по лікарнях по цей. Слава Богу, він сам хоч себе обслужує, зараз допомагає і нам.

Нещодавно Михайло представив свою найскладнішу роботу - українську хатинку з вуликами й криницею на подвір'ї. Наполегливо працював майже пів року. І став рекордсменом України, зробивши експозицію із 13 тисяч сірників. Нині працює над простішим виробом - тарелем. Каже, якщо маєш справу всього життя - труднощі не лякають.

Михайло Горбаток, рекордсмен України:

Знаєте, якщо захочеться, то складності не буде. Но було б шось складно - я б упорався.

Свої витвори киянин продає онлайн та на виставках. А зароблене витрачає на матеріали для нових, складніших робіт.