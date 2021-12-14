На кладбище, которое находится в населенном пункте Балки в Запорожской области, местный житель занимался вредительством, разламывая памятники. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то увидели, что около двух десятков памятников получили повреждения, из них были демонтированы металлические изделия. Полицейские установили личность и разыскали вандала, опросив местных жителей и проверив пункты приема металлолома.

Отмечается, что вандалом оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1989 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Против мужчины начали уголовное производство, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте также, в Ривненской области неизвестные вандалы разбили восемь надгробий на кладбище. злоумышленники разорили могилы ночью, преступление было обнаружено местными жителями, которые после богослужения в церкви пришли посетить могилы родных.

Кроме того, в Киеве злоумышленники надругались над могилой ученого и правоведа Александра Кистяковского. Двух человек, причастных к совершению преступления, задержали, сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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