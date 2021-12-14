На Івано-Франківщині потяг розчавив автівку [ Редактировать ]
На Івано-Франківщині потяг розчавив автівку. Дві людини загинули. Сталося все вночі на залізничному переїзді в селі Клузів. Коли на місце приїхали рятувальники - у салоні машини виявили два тіла - чоловіка й жінки. 92-го і 85-го років народження. Відомо, що водій легковика намагався проскочити перед потягом, проігнорувавши сигнал світлофора. Від удару автівку зім'яло, мов бляшанку. Тіла загиблих надзвичайникам довелося вирізати спецінструментами.
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