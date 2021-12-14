Постраждала від ДТП у Луцьку перебуває у вкрай тяжкому стані

Винуватець аварії - шістнадцятирічний хлопець. Він був за кермом автівки й перед "зеброю" навіть не загальмував. Збив людей і поїхав далі. Зупинило його лише дерево. У цей час у салоні було ще двоє неповнолітніх.