Законопроєкт так бурхливо обговорювали в залі, що дійшло до сварки

Іноземцям, які захищають нашу державу - тепер буде легше отримати громадянство України. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, а ще дозволила військовим інших держав наступного року взяти участь у навчаннях на нашій території.

Загалом у нардепів видався продуктивний день - ухвалили дев'ять законів. І це попри сварки одне з одним і протест під вікнами парламенту. Анна Каменєва розкаже найголовніше.

Гучна музика, перекриті вулиці й вимоги - скасувати касові апарати. Так зранку зустрічають нардепів - сотні ФОПівців.

Ігор, підприємець:

У нас і немає такої можливості фінансової куплять це все, ми не будем ставить апарати.

Віктор, підприємець:

Ми цілих дев'ять місяців витратили свого часу, нервів на узгодження, на допрацювання цього законопроєкту. Він не є наша забаганка, він є компроміс.

Компромісом є законопроєкт, який ще на рік відтерміновує норму про обов'язкові касові апарати. Бо вже із січня ФОПівців за кожен проданий товар без апарата - штрафуватимуть. Утім на порядку денному компромісного документа - немає.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Дощ, сніг, вони під Верховною Радою. І вони вимагають одного єдиного від "Слуг народу" - не знищуйте малих підприємців. Ми зараз вимагаємо - негайно прийняти в парламенті представників малого бізнесу, ФОПів, негайно вислухати їх пропозиції.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Ми з вами повинні припинити дискусію навколо того, чи встановлювати РРО чи не встановлювати в країні Європи, де існує фактично малий офшор, який не контролюється абсолютно державою.

Мітингарі передали подарунок для "слуг" - касовий апарат. І доставку, попри всі старання охорони, виконали нардепи з "Батьківщини".

Свій подарунок під ялинку - "Слуги" підприємцям зробили раніше. Йдеться про закон 5600. Сьогодні опозиція намагалася його скасувати. Але - марно. Постанови провалили, документ - готовий до підпису.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Це абсолютний нонсенс. Нормальна практика, що податкові законопроєкти мусять мати принаймні пів року періоду для того, щоб люди, для того, щоб система могла адаптуватися. На жаль, влада так поспішає обібрати малий та середній бізнес, що цього пів року не дає.

Та є ті, хто податків платитиме менше. Це ІТ-компанії. Нардепи запровадили спецрежим оподаткування. Лише 5% податку на зарплати працівників, 9% - на виведений капітал і зменшено єдиний соціальний внесок. Щоб отримати пільги, треба лише зареєструватися в "Дія.Сіті". Цей законопроєкт - так бурхливо обговорювали в залі, що дійшло - до сварки.

Олександр Ковальчук народний депутат, "Слуга народу":

А в чому моя брутальність? Починайте трошки фільтрувати те, що і коли ви говорите, і це не буде сходити більше з рук. Я вам це гарантую й обіцяю.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Читаю для тих, хто не розуміє. Брутальність - це тип поведінки, який створює атмосферу ворожості та неповаги. Брутальність - є джерелом конфліктів та інших ситуацій. От вам тільки що демонстрація цієї брутальності.

Та на цьому конфлікт - не вичерпався. Почали сваритися - між рядів у залі. Спікер покликав нардепів у президію. П'ять хвилин переговорів - і розійшлися.

Ми завершили сеанс психотерапії.

А далі - знову за роботу. Парламент продовжив мораторій на банкрутство державних вугільних шахт ще на два роки. В опозицій вимагають ще й зарплатні борги шахтарям погасити. А їх на початок грудня понад два мільярди.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это важно, поскольку они сейчас все обвешены долгами и их могут просто обанкротить. И люди окончательно лишатся работы. Мы сделали сегодня уже депутатский запрос на президента. Потому что это позорное явление, которое появилось несколько лет назад и продолжается сейчас. Всеми методами мы будем бороться, чтобы это было устранено.

Також нардепи дозволили іноземним військовим приїхати в Україну на багатонаціональні навчання. А таких наступного року - заплановано десять.

Анатолій Петренко, заступник міністра оборони:

Буде залучено близько 21 тисячі військовослужбовців Збройних сил України та 11,5 тисяч представників країн членів НАТО та інших ключових іноземних партнерів з відповідним озброєнням та військовою технікою.

А ще іноземцям відтепер буде легше отримати український паспорт. Та не усім. Лише тим, хто захищав Україну на Донбасі, та політичним біженцям із Росії.