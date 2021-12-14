Слів досить, час діяти. Приблизно з такою риторикою звертались євродепутати до лідерів ЄС у Страсбурзі. Там провели дебати, присвячені винятково темі - стягнення російських військ на українському кордоні.

До яких дій закликають? Та на що готова Європа? Олена Абрамович стежила за дискусією і готова розказати подробиці.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Жорсткі формулювання, емоції та експресивні порівняння. Євродепутати застосували найрізноманітніші аргументи, аби змусити лідерів ЄС відійти від своєї мʼякої політики й нарешті діяти.

Віола фон Крамон, євродепутатка від Німеччини:

Ми вже це бачили - шантаж своїх слабших сусідів, у той час, як решта світу спостерігає. Ми бачили це у квітні, це було багато разів у історії. І саме історія показує, що задоволення агресора - дуже небезпечна стратегія.

Петрас Ауштрявічус, литовський євродепутат:

Російський ведмідь сердито гарчить на європейських кордонах, намагаючись налякати й запровадити в нас правила джунглів. Водночас ведмідь має постійне членство в Раді безпеки ООН. Це шокуюче. Чи це прийнятно?

Євродепутати заговорили й про відключення Росії від банківської системи "Свіфт" та про зупинку другого "Північного потоку". У разі атаки на Україну. А ще парламентарії закликали європейських лідерів посприяти глибшій інтеграції Києва в ЄС та НАТО.

Андрюс Кубіліс, литовський євродепутат:

Час взятися за реальну європейську інтеграцію України, Молдови та Грузії, починаючи із саміту східного партнерства, який відбудеться завтра. І просунутися з планом щодо вступу до НАТО.

Міхаель Галлер, німецький євродепутат:

Слухати, те що говорить Путін про НАТО - просто смішно. НАТО ніколи не піде у наступ. Навіть Брєжнєв говорив про це, і Путін теж це знає. Усім зрозуміло, хто саме є агресором.

Питання вступу України в НАТО хоче обговорити й Володимир Путін. Точніше - невступу. Припинення будь-яких ініціатив, які наближатимуть нашу країну до цього. З вимогою розпочати відповідні перемови він звернувся до британського премʼєра. Учора вони говорили телефоном.

Прем'єр-міністр наголосив на прихильності Великої Британії до територіальної цілісності та суверенітету України й попередив, що будь-які дестабілізаційні дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

Загалом у Брюсселі у разі атаки готують разом із Британією і Штатами скоординовану відповідь.