Резонансное ДТП в Луцке: виновника аварии отправили под домашний арест [ Редактировать ]
Луцкий городской районный суд Волынской области избрал меру пресечения несовершеннолетнему водителю. Суд отправил его под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.
Несовершеннолетнему нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, промчался на красный сигнал светофора и въехал в пешеходов, а после врезался в дерево и дорожный знак.
После ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и перехожие.
В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из которых находятся в реанимации, а именно 39-летняя лучанка и ее 5-летний сын. Еще четыре женщины получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации.
Напомним, что в Луцке 16-летний парень взял автомобиль у отца, чтобы прокатиться вместе с двумя друзьями и сбил пешеходов. Во время движения он успевал снимать свою езду на мобильный телефон, чтобы затем выложить в соцсети.
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