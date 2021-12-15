Уперше поліцію Нью-Йорка очолить жінка. Новообраний мер міста - Ерік Адамс призначив на посаду 49-річну Кішант Сьюелл. У правоохоронних органах працює вже чверть століття. І до підвищення - очолювала детективний підрозділ округу Нассау, що у штаті Нью-Йорк. Тоді вона керувала кількома сотнями поліцейських. А нині їй підпорядковуватимуться 52 тисячі копів.

Кішант Сьюелл, новопризначена очільниця поліції Нью-Йорка: