Уперше поліцію Нью-Йорка очолить жінка [ Редактировать ]
Уперше поліцію Нью-Йорка очолить жінка. Новообраний мер міста - Ерік Адамс призначив на посаду 49-річну Кішант Сьюелл. У правоохоронних органах працює вже чверть століття. І до підвищення - очолювала детективний підрозділ округу Нассау, що у штаті Нью-Йорк. Тоді вона керувала кількома сотнями поліцейських. А нині їй підпорядковуватимуться 52 тисячі копів.
Кішант Сьюелл, новопризначена очільниця поліції Нью-Йорка:
Я виросла у Квінсі, це моє місто і я готова стати до роботи, почуваюся впевнено. Ми зосередимося на жорстоких злочинах. Також плануємо оцінити роботи попереднього складу департаменту, та з'ясувати, які ініціативи працюють, а які ні. Це наш пріоритет.
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