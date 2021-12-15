"На борьбу с пандемией за два года Киев выделил 1 млрд гривен" - Кличко [ Редактировать ]
За два последних года киевские власти выделили более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам.
"В этом году столица выделила более 266,5 млн. грн. на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудование, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. Всего за два года на меры по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн. А также на доплаты борющимся с пандемией медикам в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году - почти 1,2 млрд", - сказал Кличко, отчитываясь о работе городских властей в 2021 году.
Он отметил, что город делает все возможное для борьбы с распространением вируса и оказания помощи больным
"В целом в Киеве для приема больных коронавирусом в 31 медучреждении определено около 6 тысяч коек, которые почти на 90% оснащены системой подачи кислорода. Аппаратов искусственной вентиляции легких в коммунальных больницах сегодня - более 500. Концентраторов кислорода - более 1,7 тыс. Также в мощностях города - 11 коммунальных ПЦР-лабораторий", - сказал Кличко.
Лидер "УДАРа" отметил, что кризис, вызванный пандемией, город недополучил около 8 млрд грн. Однако Киев, по возможности, продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации и расширяет льготы.
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