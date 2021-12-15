"Цього року місто створило і посилює Департамент муніципальної безпеки КМДА" - Кличко [ Редактировать ]
У 2021 році місто створило і посилює Департамент муніципальної безпеки КМДА. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2021 році.
"Безпека сьогодні – одне з ключових питань, яке турбує людей. Безпека в країні – коли до кордонів нашої держави триває стягнення російських військ. Безпека в місті – де кияни прагнуть і повинні почуватися спокійно. І ми, міська влада, робимо все від нас залежне, аби навіть найгірший сценарій розвитку подій не захопив столицю зненацька. Аби забезпечити і правопорядок на вулицях міста, і максимально убезпечити киян, якщо це буде потрібно, – сказав мер. – Цього року ми створили і посилюємо Департамент муніципальної безпеки КМДА. Підготували проект міської цільової програми "Захисник Києва" – для муніципальної підтримки територіальної оборони столиці на наступних три роки. Продовжуємо набір резервістів у 112-ту окрему бригаду територіальної оборони і вже збільшили її чисельність. Також збільшили чисельність "Муніципальної охорони" міста – до 600 осіб", – наголосив Кличко.
Мер нагадав, що з 2014 року, від початку російської агресії на сході країни, в Києві здійснюють відновлення споруд цивільного захисту.
"Сьогодні під постійним контролем перебувають майже 5 тисяч укриттів Фонду захисних споруд. І представники ЗМІ тиждень тому могли побачити як готують укриття, як вони виглядають. Працює над цим Департамент муніципальної безпеки", – зазначив Віталій Кличко.
З презентацією щорічного звіту про роботу міської влади у 2021 році можна ознайомитися тут.
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