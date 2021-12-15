Заборонити довгострокові газові контракти з Росією після 2049 року. Таке пропонують зробити в Єврокомісії.

ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими в країнах Європи на тлі гострого дефіциту блакитного палива ціни б'ють усі можливі рекорди.

Водночас у Євросоюзі впевнені - відсутність довготривалих угод допоможе ефективніше реагувати на енергетичні кризи. І не дозволить Москві використовувати газ як політичну зброю.