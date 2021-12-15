Єврокомісія пропонує заборонити довгострокові газові контракти з Росією [ Редактировать ]
Заборонити довгострокові газові контракти з Росією після 2049 року. Таке пропонують зробити в Єврокомісії.
ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими в країнах Європи на тлі гострого дефіциту блакитного палива ціни б'ють усі можливі рекорди.
Водночас у Євросоюзі впевнені - відсутність довготривалих угод допоможе ефективніше реагувати на енергетичні кризи. І не дозволить Москві використовувати газ як політичну зброю.
по теме
Голова латвійського зовнішньополітичного відомства Едгарс Рінкевичс закликав Євросоюз і НАТО надіслати чіткий сигнал Росії, що посилення загрози для суверенітету та цілісності України спричинить військову відповідь країн Заходу.
Політичний документ словенський прем'єр Янез Янша і президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту "Східного партнерства". На цьогорічному форумі найбільше уваги прикуто саме до України.
Таке пропонують зробити у Єврокомісії. ЄС хоче радикально переглянути свої енергетичні ринки, адже цієї зими у країнах Європи можуть спостерігатися рекордні ціни на тлі гострого дефіциту блакитного палива.
Рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, які напередодні зустрічались у Брюсселі. Це один із заходів стримування Росії та допомоги Україні.
Рішення ухвалили міністри закордонних справ ЄС, які напередодні зустрічались у Брюсселі. Це один із заходів стримування Росії та допомоги Україні.