У Німеччині, Іспанії, Італії та ще низці країн ЄС почалася вакцинація дітей, яким виповнилося п'ять років. Яким препаратом щеплять малих? Чи відрізняється дозування? І чому німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників щеплень? Тетяна Логунова розкаже.

Олівер та Сандра не вагалися - щепити доньок чи ні. Щойно в Німеччині дозволили імунізацію дітей від 5 до 11 років, вони одразу записалися до сімейного лікаря. Кілька хвилин - і готово: Ліллі й Луна отримали першу дозу вакцини.

Олівер Харніш, житель Німеччини:

Ми з дружиною вакциновані, нещодавно зробили й третю, бустерну ін'єкцію. І ми не хочемо, щоб наші діти були носіями вірусу і заражали людей, які не можуть себе захистити.

Ліллі й Луна щеплення трохи боялися. Утім, уколу майже не відчули.

-Мені не було боляче.

-Мені теж, майже не було.

Дітей від 5 до 11 - щеплять тільки препаратом "Пфайзер". Їм вводять третину дорослої дози. Для захисту від ковіду потрібні дві ін'єкції з інтервалом до шести тижнів. Німецькі лікарі кажуть - охочих вакцинувати дітей дуже багато.

Аніла Штернберг, дитяча лікарка:

До нас уже кілька місяців звертаються батьки й питають, коли нарешті? І ми дуже раді, що є дозвіл, вакцина - і ми можемо імунізувати маленьких пацієнтів.

У першу чергу, німецькі лікарі щеплять дітей з хронічними захворюваннями. Так само як в Іспанії, Греції, Італії, Франції, Угорщині та інших країнах ЄС.

Тим часом, німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників імунізації. Напередодні стало відомо, що низка депутатів Бундестагу отримала посилки зі шматками свіжого м'яса. І погрозами - мовляв, повстання проти обов'язкової вакцинації буде таким самим кривавим та неапетитним. Наразі копи шукають відправника.

А правоохоронці Дрездена провели обшуки в активістів антивакцинального руху, які начебто планували замах на прем'єра землі Саксонія. Вони хотіли вбити Міхаеля Кречмера за активну боротьбу з пандемією і запровадження коронавірусних обмежень. Для підготовки нападу змовники створили групу в соцмережах, яку і викрила поліція.