В четверг, 16 декабря, Киевский горсовет переименовал четыре улицы и установил названия безымянным топонимическим объектам в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В Голосеевском районе улица Амурская переименована на улицу Академика Кнышова, который основал одну из отраслей современной медицины, руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМН Украины.

В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы в Шевченковском районе города) переименована на улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа Бабий Яр, переведенного на более 30-ти языков.

В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа. Это переименование было инициировано местным сообществом и поддержано многими творческими коллективами Киева и Украины.

Кроме того, в Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, это воспроизводит в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавший при их жизни.

Читайте также, жители Киева предлагают станцию "Героев Днепра", которая находится на "синей" ветке метро, переименовать на "Героев УПА". Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета, предлагается изменить дизайн станции в соответствии с требованиями декоммунизации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.