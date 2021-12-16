Дитяча вакцинація: як підбирають дозування [ Редактировать ]
Європа, до речі, вже думає про вакцинацію малечі, а ми тільки-но дали доступ до щеплень підліткам. Український МОЗ дозволив робити уколи дітям від 12-ти років лише у жовтні, тоді як у низці європейських країн уже почали вакцинувати навіть тих, кому виповнилося п'ять.
Яким препаратом щеплюють? Як підбирають дозування? І як діти переносять вакцину? Усе докладно розповість Тетяна Логунова.
Олівер та Сандра не вагалися - щепити доньок чи ні. Щойно в Німеччині дозволили імунізацію дітей від 5 до 11 років, вони одразу записалися до сімейного лікаря. Кілька хвилин - і готово: Ліллі й Луна отримали першу дозу вакцини.
Олівер Харніш, житель Німеччини:
Ми з дружиною вакциновані, нещодавно зробили й третю, бустерну ін'єкцію. І ми не хочемо, щоб наші діти були носіями вірусу і заражали людей, які не можуть себе захистити.
Ліллі й Луна щеплення трохи боялися. Утім, уколу майже не відчули.
-Мені не було боляче.
-Мені теж, майже не було.
Дітей від 5 до 11 - щеплять тільки препаратом "Пфайзер". Їм вводять третину дорослої дози. Для захисту від ковіду потрібні дві ін'єкції з інтервалом до шести тижнів. Німецькі лікарі кажуть - охочих вакцинувати дітей дуже багато.
Аніла Штернберг, дитяча лікарка:
До нас уже кілька місяців звертаються батьки й питають, коли нарешті? І ми дуже раді, що є дозвіл, вакцина - і ми можемо імунізувати маленьких пацієнтів.
У першу чергу, німецькі лікарі щеплять дітей з хронічними захворюваннями. Так само як в Іспанії, Греції, Італії, Франції, Угорщині та інших країнах ЄС.
Тим часом, німецькі силовики попереджають про радикалізацію противників імунізації. Напередодні стало відомо, що низка депутатів Бундестагу отримала посилки зі шматками свіжого м'яса. І погрозами - мовляв, повстання проти обов'язкової вакцинації буде таким самим кривавим та неапетитним. Наразі копи шукають відправника.
А правоохоронці Дрездена провели обшуки в активістів антивакцинального руху, які начебто планували замах на прем'єра землі Саксонія. Вони хотіли вбити Міхаеля Кречмера за активну боротьбу з пандемією і запровадження коронавірусних обмежень. Для підготовки нападу змовники створили групу в соцмережах, яку і викрила поліція.
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