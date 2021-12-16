НАК "Нафтогаз" і прем'єр в один голос запевняють: газу вистачить усім.

Вистачить чи не вистачить? Уже з наступного тижня в Україну прийде похолодання. Причому істотне. Тож уже традиційне питання зими - "а чи вистачить газу"? В НАКу переконують, що палива в нас достатньо до кінця опалювального періоду. А от експерти попереджають про можливий дефіцит газу, та ще й на тлі морозів.

Тож яка ситуація у сховищах? І скільки палива ми споживаємо щодоби? Подробиці в матеріалі.

Головний баланс опалювального сезону цього року! Про об'єми палива почали говорити ще восени. Та цього тижня питання стало "ребром". (Бо з наступного - різке похолодання). Тож чи вистачить газу?

Юрій Вітренко, Голова правління НАК "Нафтогаз":

І зараз ми маємо пройти спокійно зиму, щоби всім споживачам в Україні вистачило газу.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Доволі дивно чути такі заяви від керівництва Нафтогазу України. На сьогоднішній момент це 15 мільярдів кубометрів газу. Це уже не 19, як було на початку сезону.

Кому вірити? НАК "Нафтогаз" і прем'єр в один голос запевняють: газу вистачить усім. Та й в ІНШІ зими сховища були не повні:

Юрій Вітренко, Голова правління НАК "Нафтогаз":

Якщо ми подивимося на роки, які були до цього, наприклад там 16, 17, 18 роки. То ми побачимо, що тоді газу навіть трошки менше було, аніж в ті нормальні роки. .

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

"Нафтогаз" закачав до підземних сховищ 18,6 мільярдів кубометрів палива. Цього абсолютно достатньо, аби забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів.

А скільки вони всі споживають? За даними "Укртрансгазу", з початку опалювального сезону українці "спалили" 4 мільярди кубів. А за добу це виходить 110 мільйонів. Приблизно.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Такий обсяг ми можемо витримувати за умов комфортної температури. От яка є зараз, тобто 0 градусів. Але попереду морози.

І вони "б`ють по слабкому"! Бо похолодання автоматично означає збільшення споживання. Приміром, якщо буде нижче восьми градусів - споживатимемо вже 160 мільйонів кубів і більше. А стільки наші сховища просто не можуть видати! Їх потужність станом на зараз - максимум 100 мільйонів. Плюс ще 55 мільйонів кубів щоденно Україна видобуває. Загалом 155.

Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":

Не слід забувати, що 10 мільйонів експортом вивозиться з України. Зі зменшенням запасів газу в підземних сховищах, зменшується тиск на виході із газосховищ.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Чому? Тому що на даний момент, на сьогодні 15 мільярдів кубометрів газу дозволяють підняти із підземних сховищ 100 мільйонів кубометрів газу. Плюс той видобуток, який в нас власний є, поточний.

Кожного місяця об'ємів газу ставатиме об'ємів газу ставатиме тільки менше, а значить "пропускна потужність" сховища теж буде слабшати. І як результат...

Олексій Кучеренко, народний депутат "Батьківщина":

Нам просто щодобово не буде вистачати газу. Не буде складатися подобовий баланс.

Чи можливі відключення? Про це поки не йдеться, бо температура залишає "простір для маневру". А що робитимемо коли сильно "підморозить"?

Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":

Тут цілком відповідальність оператора газотранспортної системи, який має забезпечити розрахунки попиту та пропозиції на природній газ.

Олексій Кучеренко, народний депутат "Батьківщина":

Є формальна якась програма, яка затверджена національною комісією минулого року, вона носить абсолютно формальний характер. Я переконаний, що цей план не відображає ситуації.

Вихід - збільшення імпорту.

Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":

Якщо в нас видобуток стабільний, підземні сховища демонструють падіння протягом опалювального сезону, відповідно на період холодів треба буде імпортувати газ.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Але там ціна сьогодні - 1200 доларів, 1300 доларів за тисячу кубометрів. В держави загалом таких грошей немає.

Хоча раніше були! Так запевняє екс-очільник "Нафтогазу" - Андрій Коболєв. За його словами, у квітні на рахунках НАКу було 2 мільярди доларів США. За них можна було купити 7 мільярдів кубів газу. Але компанія цього не зробила.