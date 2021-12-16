В Україну йдуть похолодання: чи вистачить газу [ Редактировать ]
Вистачить чи не вистачить? Уже з наступного тижня в Україну прийде похолодання. Причому істотне. Тож уже традиційне питання зими - "а чи вистачить газу"? В НАКу переконують, що палива в нас достатньо до кінця опалювального періоду. А от експерти попереджають про можливий дефіцит газу, та ще й на тлі морозів.
Тож яка ситуація у сховищах? І скільки палива ми споживаємо щодоби? Подробиці в матеріалі.
Головний баланс опалювального сезону цього року! Про об'єми палива почали говорити ще восени. Та цього тижня питання стало "ребром". (Бо з наступного - різке похолодання). Тож чи вистачить газу?
Юрій Вітренко, Голова правління НАК "Нафтогаз":
І зараз ми маємо пройти спокійно зиму, щоби всім споживачам в Україні вистачило газу.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Доволі дивно чути такі заяви від керівництва Нафтогазу України. На сьогоднішній момент це 15 мільярдів кубометрів газу. Це уже не 19, як було на початку сезону.
Кому вірити? НАК "Нафтогаз" і прем'єр в один голос запевняють: газу вистачить усім. Та й в ІНШІ зими сховища були не повні:
Юрій Вітренко, Голова правління НАК "Нафтогаз":
Якщо ми подивимося на роки, які були до цього, наприклад там 16, 17, 18 роки. То ми побачимо, що тоді газу навіть трошки менше було, аніж в ті нормальні роки. .
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
"Нафтогаз" закачав до підземних сховищ 18,6 мільярдів кубометрів палива. Цього абсолютно достатньо, аби забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні заклади, і промислових споживачів.
А скільки вони всі споживають? За даними "Укртрансгазу", з початку опалювального сезону українці "спалили" 4 мільярди кубів. А за добу це виходить 110 мільйонів. Приблизно.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Такий обсяг ми можемо витримувати за умов комфортної температури. От яка є зараз, тобто 0 градусів. Але попереду морози.
І вони "б`ють по слабкому"! Бо похолодання автоматично означає збільшення споживання. Приміром, якщо буде нижче восьми градусів - споживатимемо вже 160 мільйонів кубів і більше. А стільки наші сховища просто не можуть видати! Їх потужність станом на зараз - максимум 100 мільйонів. Плюс ще 55 мільйонів кубів щоденно Україна видобуває. Загалом 155.
Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":
Не слід забувати, що 10 мільйонів експортом вивозиться з України. Зі зменшенням запасів газу в підземних сховищах, зменшується тиск на виході із газосховищ.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Чому? Тому що на даний момент, на сьогодні 15 мільярдів кубометрів газу дозволяють підняти із підземних сховищ 100 мільйонів кубометрів газу. Плюс той видобуток, який в нас власний є, поточний.
Кожного місяця об'ємів газу ставатиме об'ємів газу ставатиме тільки менше, а значить "пропускна потужність" сховища теж буде слабшати. І як результат...
Олексій Кучеренко, народний депутат "Батьківщина":
Нам просто щодобово не буде вистачати газу. Не буде складатися подобовий баланс.
Чи можливі відключення? Про це поки не йдеться, бо температура залишає "простір для маневру". А що робитимемо коли сильно "підморозить"?
Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":
Тут цілком відповідальність оператора газотранспортної системи, який має забезпечити розрахунки попиту та пропозиції на природній газ.
Олексій Кучеренко, народний депутат "Батьківщина":
Є формальна якась програма, яка затверджена національною комісією минулого року, вона носить абсолютно формальний характер. Я переконаний, що цей план не відображає ситуації.
Вихід - збільшення імпорту.
Володимир Гноєвий, Керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "ЙЕ Енергія":
Якщо в нас видобуток стабільний, підземні сховища демонструють падіння протягом опалювального сезону, відповідно на період холодів треба буде імпортувати газ.
Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:
Але там ціна сьогодні - 1200 доларів, 1300 доларів за тисячу кубометрів. В держави загалом таких грошей немає.
Хоча раніше були! Так запевняє екс-очільник "Нафтогазу" - Андрій Коболєв. За його словами, у квітні на рахунках НАКу було 2 мільярди доларів США. За них можна було купити 7 мільярдів кубів газу. Але компанія цього не зробила.
по теме
Вже цього місяця він мав продавати паливо за ринковими цінами, тобто - по 40 гривень за куб! Аби запобігти ціновому стрибку, майже 400 тисяч споживачів просто перевели на газопостачальну компанію "Нафтогаз".
В четверг, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла важное решение
Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение установить тариф для поставщика последней надежды
Льготная цена газа на уровне 7,96 грн/куб. м для бытовых клиентов ППН действовала до 30 ноября, а с 1 декабря стоимость голубого топлива изменилась
"Нафтогаз" уверен, что при стабильной ситуации в энергосекторе Украине хватит газа на зиму. По информации компании, на начало зимы в украинских ПХГ находится 16 млрд куб. м газа