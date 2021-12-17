В столице на Брест-Литовском шоссе произошло двойное ДТП, в ходе которого два грузовика сбили двух пешеходов. Об этом сообщают "Вартові Еспресо" на своей странице в Facebook.

Водители рассказали, что они на двух грузовых автомобилях Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода.

Под колесами двух грузовиков Renault Master погибли двое мужчин, перебегавших дорогу в запрещенном для перехода месте.

Отмечается, что на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой. Оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью. Известно, что пешеходный переход находился на расстоянии почти 100 метров от места аварии.

Читайте также, в Николаевской области на автодороге грузовик "влетел" в другой многотонный автомобиль, который стоял на обочине. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 6:35 на автодороге Н-11 Николаев-Днепр недалеко от пгт Козанка.

Кроме того, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. После столкновения легковушка загорелась, однако погибших в результате ДТП по предварительным данным нет.

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