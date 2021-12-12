В Николаевской области на автодороге грузовик "влетел" в другой многотонный автомобиль, который стоял на обочине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 6:35 на автодороге Н-11 Николаев-Днепр недалеко от пгт Козанка. В результате аварии погиб водитель грузовика, который выполнял ремонтные работы на обочине.

45-летний водитель грузовика марки DAF не справился с управлением и допустил столкновение со вторым грузовым автомобилем также DAF, стоящим на обочине дороги, Водитель фуры выполнял ремонтные работы.

Отмечается, что второго шофера доставили в медучреждения с серьезными травмами. Известно, что правоохранители начали уголовное производство по факту Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. Виновнику аварии до 89 лет лишения свободы.

Читайте также, во Львовской области в пятницу, 10 декабря, произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек, в результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины.

Кроме того, в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. После столкновения легковушка загорелась, однако погибших в результате ДТП по предварительным данным нет.

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