В городе Каменец, который находится в Тернопольской области, в доме насмерть замерзли мать и сын. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Тревогу забили соседи, которые обратили внимание на то, что в доме несколько дней не включается свет. Прибыв на место правоохранители застали в доме тела 80-летней женщины и ее 53-летнего сына. Известно, что оба употребляли спиртные напитки и экономили на платежках.

Отмечается, что следов насильственной смерти на телах не обнаружено. Вероятно, смерть наступила от трех до пяти дней назад. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

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Кроме того, в Кировоградской области нашли тело годовалого мальчика, который замерз насмерть. В настоящее время правоохранители начали расследование жуткой трагедии, В ходе следствия стало известно, что малыш самостоятельно смог открыть незапертую на ключ дверь.

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