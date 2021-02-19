В пятницу, 19 февраля, утром в с. Выдумка Пулинского района Житомирской области погиб 17-летний парень. Ночью замерзшего и беспомощного юношу нашли в поле его опекуны и привезли домой. Однако, он умер до приезда медиков, сообщает пресс-служба полиции области.

Умерший был сиротой и находился под официальной опекой тети. Он учился в выпускном классе общеобразовательной школы. По предварительным сведениям, около 15 часов 18 февраля юноша сообщил тетю о том, что уходит в соседнее село к друзьям и к вечеру обещал вернуться домой. Однако, так и не появился.

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Зато ночью его родственники узнали, что парень вдвоем с 13-летним односельчанином возвращались в село через заснеженное поле. В какой-то момент старшему из ребят стало плохо, и меньший пытался помочь ему. Однако когда понял, что сил на двоих не хватит, поспешил домой и сообщил своим родным о случившемся.

Спасать юношу сразу же бросились его приемные родители. Парня нашли беспомощным и с сильными обморожениями среди снежных заносов. Автомобилем его привезли домой и вызвали "скорую", однако он умер до приезда врачей.

Сейчас причину смерти устанавливают судмедэксперты. Полицейские в рамках уголовного производства выясняют обстоятельства гибели молодого человека.

Кроме того, госпитализирован также 13-летний товарищ умершего из-за значительного переохлаждения и, возможно, обморожения. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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