Сьогодні в середмісті столиці стартують міжнародні змагання сноубордистів. Спускатися із засніжених гірок неподалік Поштової площі планують усупереч прогнозам синоптиків і плюсовій температурі. Як готували унікальний майданчик - дізнавалася Оксана Тупальська.

Професійні сноубордисти та лижники із 20 країн світу приїдуть до Києва, аби позмагатися біля Арки Дружби народів. Спускатися будуть із гірки, яка буде іти понад роялем. Ось така імпровізована опера.

Для спортсменів з Норвегії, Данії, Великої Британії та Австрії зимові змагання в Україні - неабиякий фан. Адже, коли на стовпчику плюс 5 і навіть прогнозують дощ, кататися на лижах - це як засмагати на морозі. Щоб догодити спортсменам, які приїдуть на Дабл Тріпл Snow Fest, сніг до Києва доправляють вантажівками.

-Прикривають їх спеціальним слоєм, і є ще зверху сиплять сніг.

Надмухати штучного - у теплу погоду неможливо, бо дуже швидко розтане й налипатиме до лиж. Тому завозять справжній, що випав на заході країни. Першу порцію забрали з аеропорту Івано-Франківська.

Олександр Барабошко, організатор Дабл Тріпл Snow Fest:

Очищували злітні смуги, згрібали його, ми під'їжджали великими машинами і це вже 4 машини перших привезли. Він такий не зовсім білого кольору, але його буде чудово використати для підложки.

Висота трампліну для райдерів сягатиме 20 метрів. Біля нього на підвищенні монтують сходи й декорації, як у театрі. Увечері, щоб створити камерну атмосферу, під час спортивного видовища увімкнуть спеціальну підсвітку.

Олександр Барабошко, організатор Дабл Тріпл Snow Fest:

Український зимовий спорт - його також треба підсилювати.

Окрім учасників з-за кордону, спускатимуться з гори й українські професійні спортсмени та переможці зимових олімпіад.

-Це ж здоров'я, життя, дуже важливо мати такі акції, які закликають до спорту.

Містяни без спеціальної підготовки покататися з трампліну не зможуть, бо гірка надто крута, кажуть організатори. Та й снігом на багато днів не запастися. А ось спортсмени, яких допустили до змагань, мають шанс вибороти гідну винагороду. Призовий фонд Дабл Тріпл Snow Fest понад 16 тисяч євро.