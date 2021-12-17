Оркестр, сутички та позачергове засідання. Верховна Рада працювала останній день в цьому році. Встигли і підсумки підбити й посваритися. Про все детальніше Яна Танчак розповість.

Ранок у Верховній Раді починається доволі незвично. Нардепів у кулуарах зустрічають з оркестром.

А керівництву парламенту пластуни передають Вифлеємський вогонь миру.

Це не просто полум'я, котре щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа. Це перш за все символ миру, добра та злагоди, любові до світу та людей. Це символ надії, який підтримує нас у цю найтемнішу пору року. Знак, що темрява не триватиме вічно.

В останній робочий день року під куполом - народні обранці підбивають підсумки. Звітувати прийшли урядовці.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Нам вдалося повною мірою забезпечити наших громадян якісними й безпечними вакцинами, зарплата лікарів зросла на 30 відсотків. У 2022 році ми з вами заклали збільшення зарплати лікарів до 20 тисяч мінімально.

Шмигаль запевняє - зиму пройдемо без проблем, енергетичної кризи в країні немає. Щодо ситуації з невиплаченими зарплатами шахтарям, то уряд до цього взагалі не має стосунку.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Заборгованості по дотації не має, уряд повністю виконує свої зобов'язання. Ті, які зокрема проголосовані Верховною Радою. Затверджені. Є заборгованість на сьогодні в обсязі двох мільярдів гривень по розрахунках з шахтарями за поставлену продукцію. Там, де було відгружено вугілля і директори шахт не виплачують зарплату людям, шахтарям за відгружену продукцію.

Також нардепи підвищили іменні стипендії Верховної Ради, а частину парламентського майна - зокрема, 60 автівок - пообіцяли передати Збройним силам. А ще - ділилися планами на майбутнє.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

На наступній сесії - пенсійна реформа, податкова реформа, всі ці програми. Як економічний паспорт. Врегулювати всі ці питання, щоб ми врешті-решт почали працювати - це наші пріоритети.

В опозиційних фракціях 2021 роком не задоволені.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Очікувано, що прем'єр-міністр, як і президент, знаходиться в якійсь іншій країні. В якій все добре, уряд справляється зі своїми зобов'язаннями й український народ живе дуже добре, з невеличкими, знаєте, помарками. Насправді ситуація в країні дуже складна за чотирма напрямками - це ковід, це енергетична криза, це економічна криза, це протистояння з Росією.

А до парламенту, вже вкотре за тиждень, прийшли ФОПівці. Просили відтермінувати запровадження розрахункових касових апаратів. Хотіли йти до будівлі уряду та Офісу Президента. Але правоохоронці не пустили.

Щоб розв'язати питання з касовими апаратами, нардепи навіть позачергове засідання скликали. Але монобільшість на нього не прийшла.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Це піар для окремих депутатів, які хочуть зібрати його, щоб сказати, що ми за підприємців. Але це ні до чого не призведе. Тому що питання відстрочки так званої, відтермінування фіскалізації - воно не розв'яже глобальне питання.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Ми вимагали й багато представників і багато представників ФОПів, щоб все-таки був проголосований закон 5866, який взагалі скасовує для певних категорій малого та середнього бізнесу касові апарати, ну хоч би людям відтермінуйте.

Тож цілком зрозуміло, що голосів не вистачило. З першого січня касові апарати зобов'язані мати всі підприємці.