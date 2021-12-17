Ті, хто має подвійне щеплення проти Ковіду і зареєстровані в "Дії", вже почали отримувати обіцяну тисячу. Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора. Щоправда, не всі фінустанови, залучені в програмі, переказують кошти. Поки що лише дві.

Примітно, що за кілька годин після початку виплат в Україні "впали" сайти популярних книжкових магазинів. Як відомо, крім відвідин спортзалу, кінотеатру, музею і купівлі авіа- та залізничних квитків, "вакцинальну" тисячу можна витратити на придбання книжок та ліків.