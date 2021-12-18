Будинок за шпильку. У США дівчина обміняла звичайну металеву защіпку для волосся на справжню оселю. Це їй вдалося не одразу. Знадобилося півтора року і зо два десятки обмінів. Та врешті одержала найцінніше - власний дім. Як їй це вдалося - дізнавалася Марина Біленька.

Ця історія розпочалася торік у травні. 30-річна жителька Сан-Франциско Демі Скіппер написала у своєму блозі, що в неї є шпилька і вона хотіла б обміняти її на будь-що цінніше. Їй запропонували пару сережок.

Я побачила твоє оголошення у фейсбуці й зрозуміла, що це буде новий популярний рух у мережі, тож одразу відгукнулася і запропонувала дешеві прикраси.

За біжутерію Демі одержала набір келихів для маргарити. Пізніше їх виміняла на пилотяг. А його - на сноуборд.

Конкретно цей обмін на той момент був найціннішим. Дошка коштувала близько 95 доларів. А те, що я отримала, - вдвічі більше. Це телевізійна приставка, якою майже не користувалися.

Дівчина теж ставала тимчасовим власником пари преміумнавушників, а далі ноутбука і фотоапарата. Останній виміняла на три пари кросівок. Аби їх обміняти, каже, знадобилося чимало часу.

Суть у тому, що в кожного є та шпилька, чи олівець. Усе у цьому світі зараз про гроші. А обмін речами - ламає ці стереотипи.

Дівчина мінялася за кількома правилами. По-перше - робила це виключно з незнайомцями. Використовувала і соцмережі, й онлайн-аукціони. Паралельно надавала своєму проєкту розголосу в соцмережах. За її історією стежили сотні тисяч людей. Ідея таких обмінів - не нова.

Демі надихнув приклад канадця - Кайла Макдональда. Він був автором проєкту "Одна червона скріпка". Саме цей предмет 15 років тому він поетапно виміняв на власну оселю. Демі мала таку саму мету - ключі від будинку. Півтора року тривали її обміни. Кросівки врешті перетворилися на смартфон. Він дав їй автівку, а потім ще одну.

І хоч одразу вона здавалася ідеальною, я швидко зрозуміла, що вона проблемна. Навіть під машину залізла, щоб упевнитися. Тече червона рідина. Було багато зацікавлених, та коли вони придивлялися до автівки - вже не хотіли мінятися.

Та врешті охочий знайшовся. Ще кілька обмінів потому - Демі одержала кольє. Попередній власник заявив: воно з діамантами й коштує 20 тисяч доларів. Однак збрехав - його оцінили у дві тисячі. Та Демі не здалася.

Відтоді вона була власником трьох тракторів, картки-абонементу в мексиканський ресторан, де могла рік харчуватися безплатно. Врешті одержала житловий трейлер вартістю 40 тисяч доларів. Саме він став останньою сходинкою для досягнення її мети. За нього Демі запропонували ключі від будинку у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі.

Туди вона планує переїхати разом із чоловіком після Нового року. І розпочати ремонт.