В Киеве поздно вечером, 18 декабря, случился пожар в квартире многоэтажки.

Первые кадры с места событий опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua

Сообщается, что инцидент произошел на улице Щусева 13.

"Пожар, горит квартира на 3-м этаже жилого дома по адресу ул. Щусева,13. На место прибыли пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

"В зимнее время года возрастает нагрузка на электросети. Следите за состоянием проводки, электроприборов, приобретите огнетушитель и пусть он вам не пригодится", - уточнили в сообщении.

Читайте также, в городе Николаев произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Спасателям сообщили о возгорании кабеля в шахте на 3 этаже многоэтажки, прибывшими огнеборцами установлено, что в результате пожара образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничному маршу.

Кроме того, в Днепровском районе Киева в понедельник, 6 декабря, возник пожар в помещении шиномонтажа, пожар перекинулся на соседнее кафе. Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одноэтажном здании, после чего огонь перебросился на другое строение.

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