Один рік - 2021 промайнув, а за відчуттями - ніби три прожили.

Якщо порівнювати 2021 із фільмом, то всі ми з вами цьогоріч переглянули гостросюжетний детектив з елементами політичного бойовика і спортивної драми.

Поки вся Європа проводила щеплення, ми не злим-тихим словом згадували вітчизняний МОЗ і чекали на вакцину. Чи не щоп'ятниці перед черговим засіданням Радбезу робили ставки - хто наступний? І не гірше за слідчих висували власні версії замаху на помічника президента Сергія Шефіра. А ще - всією країною вболівали за наших на чемпіонаті Європи з футболу і раділи кожній медалі на паралімпіаді.

Чим ще запам'ятався цей рік? Які події змінювали наше життя? А які промайнули, як білий шум на телеекрані? Про все розкаже Ірина Баглай.

Драйвовий, скандальний і насичений подіями. Тільки встигай запам'ятовувати. Один рік - 2021 промайнув, а за відчуттями ніби три прожили. Починали його об'єднані однією мрією - забути про ковід. А натомість - адаптувалися до нових правил. І жили під рясним потоком новин як глядачі у першому ряду. Тож, відмотаємо "стрічку-2021" назад.

Весело, але коротко. Так Україна без обмежень святкувала 2021. А потім - знову локдаун. Наприкінці якого усі з дня на день чекали обіцяних вакцин. Спостерігаючи за повідомленнями у новинах: і про підпільне щеплення проти Ковіду, і про чорний ринок з контрабандними препаратами для обраних.

Та кримінально-медичні історії стихли, щойно почався інший серіал. Вакцинація. Тоді міністр Степанов привіз із Індії "Ковішилд".

А далі в Україні з'явився весь асортимент – "Пфайзер", "Короновак", "Модерна", "Астразенека". Колися - не хочу. І народ - таки не хотів. Тож для популяризації процедури свої плечі підставили і урядовці, і президент.

Не зробив фото, вважай - і не щепився. У Фейсбуці - селфі-тренд імунізованих. А в реалі - словесні баталії противників і прибічників вакцинації. Восени антищепленці навіть на мітинги почали виходити:

-Вакцина дуже шкідлива, нас всіх хочуть вколоти… щоб нас стало менше.

Бо по здоров'ю країни вдарила "Дельта", а кількість хворих і смертей стала рекордною. Тоді влада таки вирішила стимулювати вакцинацію. Карантином. Не маєш ковід-сертифікату - живи в суворих обмеженнях! І тут уже люди за ін'єкцію готові були битися.

Хтось ставав у чергу за уколом, а хтось біг по "липу". Бо в країні почався бум підробних ковід-сертифікатів. Відповідальність за обман прирівняли до кримінальної.

Ну й приємний сюрприз під ялинку – "вакцинна тисяча". До речі, всі рішення влади - щодо карантину, або вакцинації - це те, що кожен із нас відчув на собі. Бо вся більшість інших рішень - відбувалися для нас у режимі паралельної теледійсності:

Найкасовішими за переглядом серед політичних шоу можна назвати... засідання РНБО. Щовечора - у п'ятницю щедро робили гучні заяви і сипали санкції.

На голови підозрюваних у фінансуванні терористів, контрабандистів і злодіїв у законі.

Володимир Зеленський, президент України:

Був такий пасивний орган. Всі називали "кладовище збитих льотчиків", а сьогодні це потужний орган.

Бо і майно заарештовує, і рахунки блокує, і ліцензії може позбавити, і канали закрити.

Наступні, на кого націлився Радбез - олігархи. Але це вже буде в хроніці наступного року. Хоча вже цього року за таку жвавість керівництва країни невдоволені відповіли... замахом на першого помічника президента.

Стріляли по Шефіру посеред дня, з кущів, коли він їхав своєю автівкою до Києва. 10 кульових влучень в машину. Сам помічник уцілів, водій - поранений. Основна версія слідства:

Ігор Клименко, голова Нацполіції України:

З метою тиску на президента та з метою дестабілізації політичної ситуації.

Проте ані імен замовників, ані виконавців - досі не названо.

Інша резонансна справа - вбивство Павла Шеремета - вже 5 років, як не розкрита. І майже два, як трьом фігурантам - ветерану АТО Андрію Антоненку, лікарці Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь висунуті обвинувачення. І зараз ця справа фактично розвалилась. Останнім із СІЗО суд відпустив Ріфмастера...

І цю гучну новину змінила інша про найгучнішу відставку року. Мінялися президенти, прем'єри та уряди, але не він - "вічний міністр". Заява про звільнення Арсена Авакова стала інформаційним шоком. А пішов він мовчки й швидко.

А в уряді увімкнули кадровий турборежим. Такого міністропаду і не пригадати. За рік деякі міністерські портфелі переходили з рук у руки двічі. Прізвище деяких із міністрів можна пригадати хіба... в титрах.

Бо Кабмін оновився на половину. А вгадай-но прізвище міністра - стало народною грою. Хоча цього урядовця країна таки запам'ятає. І в обличчя, і за іменем. Олександр Гогілашвілі. Наприкінці року замміністра внутрішніх справ подарував телеглядачам розкішний сюжет. Це було початком історії. Далі кульмінація - народне обурення. І фінал - звільнення. Майже за таким самим сценарієм розгортався і цей бойовик:

Епічна розмова очільника державного Укрексімбанку Євгена Мецгера із журналістами. Замість інтерв'ю - заламаний оператор і наказ підлеглим, який уже перетворився на мем.

Та витерти в нуль не вдалося. Бо завдяки айті-працівникам і технологіям відео відновили, і справедливість узяла гору. Зараз фігуранти банківського скандалу - у суді. До речі, про технології...

Все буде цифра, або держава у смартфоні. Масштабна діджиталізація охопила Україну, і прославила її по світу. Ми перша країна, де електронний паспорт прирівняли до паперового. І головне - він завжди під рукою. Точніше, у руці.

А ще ковід-сертифікати, ПЛР-тести і чи не весь пакет документів. Можна й штраф оплатити, і субсидію оформити, і пенсію перерахувати. Словом, "Дія" - це безперечна цифрова перемога року. І вона - не одна.

А у фінал цього року ми виходимо з оберемком перемог і багажем позитиву. Які іноді зашкалювали, коли ми всією країною вболівали за своїх.

Чемпіонат Європи. Про Збірну України заговорили, ще до першого свистка на полі. Спершу - через ось цей напис на формі. Ще голосніше - після виходу синьо-жовтих у чверть-фінал. Ну, а до того всі дізналися його ім'я: Артем Довбик.

Шосте місце. І 98 медалей, чверть з яких - золоті. Це те, з чим тріумфально повернулися з Токіо наші паралімпійці. В Олімпійців результат скромніший - 19 перемог, з яких одне золото - Жана Беленюка. Україна як переможниця прогриміла і на боксерському рингу.

Олександр Усик став новим чемпіоном серед супертяжів світу, повторив успіх братів Кличків і подарував українцям шоу... Зрештою, як і весь цей рік, який минає.