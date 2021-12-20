Польські прикордонники зафіксували нові спроби прорвати рубіж [ Редактировать ]
Нові спроби прорвати польський кордон зафіксували тамтешні прикордонники. Минулої доби незаконно потрапити з Білорусі до ЄС намагалися 69 осіб. З них, половина сформували окрему групу та влаштували силовий штурм.
Польським прикордонникам вдалося зупинити нелегалів. З початку року зафіксували вже понад 40 тисяч спроб незаконно потрапити в ЄС з Білорусі.
На допомогу польським колегам, на пункти пропуску спорядили військових з Великої Британії, Чехії та Естонії. Солдати укріплюють огорожу, а також стримують потік нелегалів.
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Водночас на польсько-білоруський рубіж прибули військові з Естонії.
Мігранти - кидали в польських силовиків петарди. А з десяток - намагалися потрапити в ЄС - по воді. Хотіли перетнути рубіж - на човні.
Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі.
Мігранти з Білорусі намагалися проникнути на польську територію через пошкоджене загородження. Діяли вони невеличкими групами.
60 людей намагалися незаконно потрапити на територію ЄС. За даними Прикордонної служби Польщі, мігранти влаштували штурм огорожі на ділянці поблизу Мельника.