Незаконно потрапити з Білорусі до ЄС намагалися 69 осіб

Нові спроби прорвати польський кордон зафіксували тамтешні прикордонники. Минулої доби незаконно потрапити з Білорусі до ЄС намагалися 69 осіб. З них, половина сформували окрему групу та влаштували силовий штурм.

Польським прикордонникам вдалося зупинити нелегалів. З початку року зафіксували вже понад 40 тисяч спроб незаконно потрапити в ЄС з Білорусі.

На допомогу польським колегам, на пункти пропуску спорядили військових з Великої Британії, Чехії та Естонії. Солдати укріплюють огорожу, а також стримують потік нелегалів.