У вбрання волхвів, які, за біблійною історією, прийшли вклонитися перед вертепом, одягли скульптури на березі Дніпра в Києві.

Так нагадують містянам, що Різдво вже незабаром. Як історичні пам'ятники стали провісниками свят - розкаже Оксана Тупальська.

Скульптури на Поштовій площі вбирають у золоті шати, надівають східні головні убори та корону. Тепер вони - мудреці, що прийшли зі сходу за Вифлеємською зіркою, аби вклонитися новонародженому Ісусу.

Три славні царі зі сходу приходять. Ладан і смирну, золото приносять..

Художник-скульптор Володимир Журавель із дружиною вже третій рік поспіль перевдягають фігури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либеді.

Володимир Журавель, скульптор:

Позаминулий раз були одежі пастухів-козаків, торік були янголи, а в цьому році - три славні царі зі сходу.

У колекції Журавлів уже повна скриня костюмів для малюків із Річкового вокзалу. Це вбрання до національних свят, присвячене видатним людям світу та вчинкам, які змінили життя інших на краще.

Володимир Журавель, скульптор:

Такий кожушок, бачте, от такий капелюшак. Малюки перевдягалися в такі образи колядників. наступний - до дня вишиванки - раз і отак Либідь перевдягалась таке платтячко було вишиванка, потім різні свята - звільнили моряків і ми вдягали в образи моряків.

А ще - в персонажів казок Марка Твена, українських воїнів-танкістів до дня Незалежності, спортсменів-переможців. Шиють костюми вдома за професійними ескізами.

Катерина Журавель, дружина скульптора:

Тим більше на скульптуру - тому що вона стоїть у певному положенні, треба, щоб гарно костюм сів. Тому звертаємось до майстринь. Пані Олени, пані Світлани. Вони допомогли нам зробити викройки. Для дівчини, наприклад трошки складніше, там треба прикраси, для хлопчика трошки простіше.

Помилуватися скульптурами мудреців на Поштовій площі кияни й жителі столиці зможуть до кінця січня. Увесь цей час люди вітають одне одного, збираються біля вертепу та колядують.