Во вторник, 21 декабря, на трассе "Одесса - Николаев" произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека.

Видео с места трагедии опубликовано на странице LIVE Odesa в Facebook.

На записи видно, что двое погибших при столкновении "Жигулей" с фурой вылетели из легкового авто на дорогу.

Машина, в которой ехали погибшие, в результате аварии превратилась в груду металла.

"Скользкое дорожное покрытие, превышение скорости и потеря управления транспортным средством приводит к страшным последствиям. На трассе Одесса — Николаев не разминулись фура и "Жигули". В результате ДТП погибли два человека: водитель и пассажир легкового авто", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второе авто после столкновение загорелось, на месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей - грузовика MAN и "ЗАЗ Sens".

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