Недалеко от населенного пункта Солобковцы, который находится в Хмельницкой области, столкнулись 3 грузовых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, произошло лобовое столкновение грузовика Renault Master под управлением 33-летнего жителя Ивано-Франковска с грузовиком МАН, за рулем которого находился 35-летний житель Николаева. Водитель грузовика Scania, 36-летний житель Житомирской области, пытаясь избежать столкновения, попал в кювет с последующим опрокидыванием прицепа.

Отмечается, что водителя первого грузовика отправили в реанимационное отделение Ярмолинецкой многопрофильной больницы. Травмы получил и его 23-летний пассажир. Также травмы различной тяжести получили водитель и 62-летняя пассажирка MAN. Известно, что по факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Читайте также, в столице на Брест-Литовском шоссе произошло двойное ДТП, в ходе которого два грузовика сбили двух пешеходов. Водители рассказали, что они на двух грузовых автомобилях Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода.

Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. В бусе на момент столкновения находилось около 20 человек, в результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса.

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