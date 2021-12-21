В пригороде Николаева недалеко от населенного пункта Весняное на автомобильной дороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В ходе ДТП легковой автомобиль ВАЗ-2106 обгонял на скользкой дороге тягач Volvo, однако водитель легковушки не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком.

Жигули ехали по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. В районе поселка Весняное водитель "шестерки" пошел на обгон ехавшего впереди седельного тягача Volvo. На скользкой дороге легковушку занесло, автомобиль выехал на встречную полосу движения – прямо под ехавший навстречу DAF.

Отмечается, что в связи с аварийной ситуацией на одесской трассе возникли большие автомобильные заторы в обоих направлениях.

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Кроме того, во Львовской области произошло ДТП с участием автобуса Mercedes и грузовика Volvo. В результате аварии травмы получили водитель и 6 пассажиров микроавтобуса - все жители Львовщины в возрасте от 43 до 55 лет.

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