Курс доллара резко упал после длительного роста [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (-0,0248 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,2846 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара снизился после непрерывного роста в течение трех дней подряд.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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