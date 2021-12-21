"Омікрон" поширюється набагато швидше за "Дельту" - ВООЗ [ Редактировать ]
"Омікрон" поширюється набагато швидше за "Дельту", інфікуючи навіть повністю вакцинованих або тих, хто вже раніше перехворів на Ковід, - заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
У ВООЗ закликали країни спрямовувати бустерні програми на групи зі слабким імунітетом, а жителів -відмовитися від подорожей у святковий період.
В організації також знову дорікнули Китаю небажанням оприлюднити всю інформацію щодо походження Ковіду - що могло б допомогти швидше подолати пандемію, а також запобігти її повторенню в майбутньому.
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