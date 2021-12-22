Украинский спутник на орбите Земли: обнародована дата запуска [ Редактировать ]
В США украинская и нидерландская компании подписали соглашение об интеграции спутника "Сич" с ракетой-носителем Falcon 9. Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".
Таким образом, запуск космического аппарата в рамках миссии Transporter 3 официально запланирован на 13 января 2022 года.
20 декабря 2021 на космодроме на мысе Канаверал ДП КБ Южное и нидерландская компания ISILAUNCH подписали Протокол завершения интеграции КА Сич-2-1 с ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX.
Отмечается, что согласно условиям соглашения, ISILAUNCH отвечает за интеграцию миссии, а SpaceX является провайдером пусковых услуг.
Ранее мы писали, что самолет с украинским спутником дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" вылетел в США для запуска с площадки компании SpaceX. Спутник доставят в Космический центр имени Кеннеди для подготовки к запуску ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.
Кроме того, американская компания SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 48 спутников глобальной интернет-сети Starlink. Запуск аппаратов был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовал корабль с мыса Канаверал, который находится в американском штате Флорида.
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