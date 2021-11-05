В Китае произошел запуск спутника "Гуанму", который является первым в мире научным аппаратом для изучения планеты Земля. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Запуск ракеты-носителя со спутником на борту состоялся с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 10:19 по местному времени. Спутник был запущен при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-6, этот запуск стал 394-м для серии ракет этого типа.

Отмечается, что спутник "Гуанму" был разработан в Китайской академии наук. Он был создан исключительно для обслуживания целей Повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. С помощью аппарата можно эффективно определить объемы энергопотребления в районах, где наблюдается интенсивная деятельность человека.

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Кроме того, Национальное агентство по аэрокосмическим исследованиям США (NASA) вывело на орбиту Земли рекордно мощный спутник Landsat 9. Новый Landsat 9 станет эффективной заменой устаревшего спутника Landsat 7, который был запущен в 1999 году.

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