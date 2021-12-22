НАТО ніколи не піде на компроміс із Росією щодо вступу України до Альянсу [ Редактировать ]
НАТО ніколи не піде на компроміс із Росією щодо вступу України до Альянсу - таке заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Мовляв, кожна європейська країна - включно з Україною - має сама обирати свій шлях. Він наголосив - нова агресія щодо України з російського боку коштуватиме дуже дорого для самої Росії. В альянсі готові до діалогу з РФ, але за умов, що в Кремлі поважатимуть "основні принципи, на яких ґрунтується європейська безпека". Також генсек додав - зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультацій із європейськими партнерами Альянсу - зокрема, Україною. Скликати Раду НАТО-Росія планують уже на початку наступного року.
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