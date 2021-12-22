США готовят список товаров, которые запретят продавать в Россию при вторжении в Украину

Обсуждается запрет на поставку в Россию телефонов/смартфонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов "из многих других отраслей". При вторжении в Украину Вашингтон перекроет доступ России к широкому спектру технологий, предназначенных для массового потребителя и промышленности