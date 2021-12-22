Пентагон назвав неправдивими російські заяви щодо провокацій США на Донбасі [ Редактировать ]
Пентагон назвав неправдивими російські заяви щодо провокацій США на Донбасі. Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито півтори сотні американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію. У Держдепі США наголосили, що це Росія, а не Україна чи Сполучені Штати, відповідає за ескалацію напруги на Донбасі. На тлі російської "провокаційної риторики" Вашингтон поки що не планує нових перемов із Путіним.
Ентоні Блінкен, Держсекретар США:
Нині таких планів немає. Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес, Росія має припинити ескалацію, забрати свої війська від українського кордону та зняти напругу.
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