Запредельные цены на энергоносители делают продукцию украинских предприятий не только неконкурентоспособной, но и существенно повышают ее стоимость для людей. Выходом из этой ситуации должно стать снижение стоимости энергоносителей для промышленности. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время визита на хлебзавод в г. Изюм Харьковской области.

Оппозиционный политик отметил, что сейчас предприятиям крайне тяжело выживать из-за высокой стоимости на энергоносители и роста тарифов. По словам Юрия Бойко, такие предприятия, как Изюмский хлебзавод, на которых трудятся сотни людей, несмотря на крайне сложную экономическую ситуацию, тем не менее вкладывают деньги в модернизацию производства, борясь за выживание при нынешних грабительских тарифах.

"Абсолютно очевидно, что единственный шанс для того, чтобы такие предприятия выжили, чтобы не было очередного скачка цен, должны быть энергоносители по доступной цене. Газ и электроэнергия для промышленности должны быть по себестоимости, по цене, как и для бытовых потребителей. Это позволит остановить подорожание товаров первой необходимости, таких, как хлеб. Это ключевое, что сейчас нужно сделать, чтобы уберечь людей от бедности, а предприятия - от простоя и банкротства", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик напомнил, что согласно данным Федерации работодателей, сейчас Украина – единственная страна в Европе, которая на 100% закупает газ по ценам спотового рынка. Это делает украинскую продукцию неконкурентной на мировых рынках и значительно снижает на нее спрос внутри страны.

"Украинская промышленность оказалась брошенной один на один с кризисом. Власть не только не помогает промышленности, но и напротив, усложняет существование предприятий, всеми силами борющихся за выживание. Ведь резкий рост таких производственных издержек, как оплата труда и неэнергетическое сырье, приводит к высокой производственной инфляции. А она, в свою очередь, частично перекладывается на потребительские цены. Чтобы избежать коллапса украинской промышленности, предприятия должны получать энергоносители по адекватным, доступным ценам – как для населения", - резюмировал Юрий Бойко.