Новых руководителей Нацполиции обвинили в причастности к коррупционным скандалам: что известно [ Редактировать ]
Первого заместителя главы Национальной полиции Украины - главу криминальной полиции Михаила Кузнецова и начальника Департамента стратегических расследований Валентина Копаева обвинили в причастности к целому ряду коррупционных скандалов. Об этом говорится в статье Delo.
Как отмечается в статье, ранее Кузнецов и Копаев вместе работали в Департаменте оперативно-технических мероприятий Нацполиции.
По данным собеседников издания, согласно оперативным документам, в условиях отсутствия необходимого опыта у Михаила Кузнецова, в подотчетной ему сфере существенно ухудшилась криминогенная ситуация.
"Кроме того, не осуществляется ежедневная координация по раскрытию преступлений, не ставятся задачи, не осуществляется контроль раскрытия, отсутствуют результаты проведения оперативно-розыскной деятельности, отсутствует коммуникация руководителя криминальной полиции с областными подразделениями", - пишет издание.
Журналисты отмечают, что данные этой сводки уже давно есть в распоряжении министра Дениса Монастырского. Более того, с подачи первого замминистра внутренних дел Евгения Енина, Михаил Кузнецов он курирует еще и экономическое направление, в частности, отвечает за недавно объявленную операцию "Акциз".
Что касается Копаева, то еще когда он работал в УБОПе, активисты обращали внимание на его декларацию, которая не соответствует его статусу.
В частности, кроме официально задекларированных 6 квартир и трех автомобилей, записанных частично на жену, 6 млн грн, 110 тыс. евро и 300 тыс. долларов наличных, активисты также обнаружили большое количество недвижимости в Киеве и Чернигове, которое записано на тестя Копаева.
Также активисты указывали, что чиновник злоупотреблял проверками подрядчиков "Энергоатома" с использованием обысков и выемок.
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