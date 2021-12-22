Дев'ять місяців - це новий термін дії сертифікатів вакцинації в Європі. Його скоротили, щоб спонукати людей робити третє - бустерне - щеплення. Яке має захистити від "Омікрону". Коли запрацює правило трьох доз? І що варто знати українцям, які планують подорож Європою? Тетяна Логунова розкаже.

Сертифікат про вакцинацію - цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу. А ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік. Утім, новий штам коронавірусу "Омікрон" повністю змінив правила гри.

Щоб запобігти зараженню "Омікроном", двох щеплень недостатньо. Потрібне третє, бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше, Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації. Йдеться насамперед про подорожі. Відтепер люди, які мають базову імунізацію, тобто дві ін'єкції, зможуть вільно подорожувати країнами ЄС протягом дев'яти місяців. Потім сертифікат стане недійсним. Для реактивації документа потрібно зробити третє щеплення. Нові правила набудуть чинності першого лютого. Якщо, звісно, цю пропозицію не заблокує більшість країн організації.

Нові правила, запропоновані Єврокомісією, стосуються подорожей між країнами ЄС. Та, найімовірніше, такі самі вимоги запровадять і для мандрівників з інших держав. Тобто без бустера закордонні сертифікати вакцинації теж будуть дійсними лише 9 місяців.

У країнах ЄС вже триває так звана "бустерна" кампанія. У Німеччині, наприклад, додаткове щеплення закликають робити вже не через шість, а через три місяці після базової імунізації. Мовляв, так захист від "Омікрону" надійніший.

Карл Лаутербах, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Стратегія уряду - це швидка наступальна кампанія з ревакцинації. Тільки так у нас є шанс стримати "Омікрон".

Біля центрів вакцинації - довгі черги. Станом на тепер, бустерну дозу вже отримали 27 мільйонів німців.

Том, житель Німеччини:

Я зробив два щеплення "Модерною", третє - уже "Пфайзером". Я не хочу захворіти й когось заразити.

Хендрік, житель Німеччини:

Прочитав в Інтернеті, що потрібна третя доза. Прийшов спонтанно, трохи зачекав - і тепер я повністю вакцинований.

Якщо в ЄС імунізують третьою дозою, то в Ізраїлі - вже готуються до четвертої. Тамтешні експерти порекомендували додаткову ін'єкцію людям віком за 60 років та медичним працівникам. Цю дозу вводитимуть за чотири місяці після третьої.