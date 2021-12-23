До складу судової Етичної ради в Україні увійшла ексгенпрокурор Латвії Лавлі Перлінг, яка свого часу увійшла до об'єднання "Праві", після чого змушена була піти з Етичної Ради в Латвії.

Про це у своєму Telegram-каналі пише народний депутат із фракції "Слуга народу" Максим Бужанський.

"У листопаді минулого року Перлінг поповнила ряди створеного партією Isamaa об'єднання "Праві". Діюча при прокуратурі рада з етики вважала такий крок неетичним, оскільки подібна діяльність може поставити під сумнів незалежність прокуратури", - написав він.

Він вважає, що Лавлі Перлінг не має морального права обіймати таку посаду, бо на батьківщині в Латвії втратила таку саму посаду.

Нагадаємо, Етичну раду має перевіряти членів Вищої Ради Правосуддя в Україні.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Верховного суду Валентина Данишевська заявляє, що існує загроза зупинення роботи Вищої ради правосуддя через запуск етичної ради.

На початку серпня Зеленський підписав закон, який передбачає створення етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

Раніше, 13 липня, Рада надала міжнародним організаціям вирішальний голос під час відбору кандидатів у члени ВККС.

Тим часом тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, коментуючи майбутній запуск роботи конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), заявила, що очікує, щоб делеговані до конкурсної комісії з відбору ВККС міжнародні експерти "працювали невтомно".